Казнь вагнеровца в Украине: Пригожин удивил версией о "причастности" США

Бизнесмен заявил о непричастности сотрудников ЧВК к убийству

Владелец частной военной компании "Вагнер" евгений пригожин не исключает, что к жестокому убийству "вагенровца" Нужина, видео которого попало в сеть, могут быть причастны американские спецслужбы. С просьбой проверить эту версию он обратился к генпрокурору рф.

Предприниматель отмечает, что сотрудники ЧВК не могли похитить и привезти на линию фронта Нужина. Однако по его мнению, это вполне могли совершить американские спецслужбы, которые "похищают людей по всему миру". Об этом сообщает издание "Медуза", ссылаясь на информацию пресс-службы компании пригожина "Конкорд".

Кроме того отмечается, что на видео с казнью Евгения Нужина, которое попало в сеть, не слышно ругательств на русском языке, которые являются "характерными для подобных роликов". Пригожин заметил, что и кирпич, на который положили голову "вагнеровца" не такого цвета, как используют в рф. Также он подчеркнул, что форма на фигурантах видео соответствует разработке американской компании.

В заявлении указано, что оперативный центр ЧВК Вагнера сейчас занимается проведением проверки версии, согласно которой "Евгений Нужин был завербован ЦРУ и заблаговременно сел в тюрьму на 27 лет, чтобы внедриться в ЧВК и создать условия для своей казни".

Напомним, что евгений пригожин персонально набирал наемников для войны против Украины в российских тюрьмах.