ООН ухвалила важливу для України резолюцію про "репарації" України: подробиці
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Документ підтримали майже 100 країн
Генеральна асамблея Організації об’єднаних націй ухвалила резолюцію про те, що Україна зможе вимагати репарації у росії за військове вторгнення.
Як повідомляє "Європейська правда", всього резолюцію підтримали 94 країни, а проти виступили лише 14, ще 73 вирішили утриматися. У тексті міститься заклик до Росії про відшкодування збитків, завданих Україні з моменту початку вторгнення.
Зазначається, що країни, які підтримали документ, визнають, що росія має бути притягнута до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права в Україні. Це включає її агресію, а також порушення положень Статуту ООН.
Також країни-підписанти наполягають на необхідності створення міжнародного механізму, за допомогою якого можна буде відновити збитки, завдані росією Україні.
У резолюції також йдеться про створення "міжнародного реєстру збитків", в якому будуть міститися відомості про завдані збитки фізичним та юридичним особам, а також державі України.
Серед країн, які проголосували проти: Багами, Білорусь, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, росія, Сирія, Центральноафриканська Республіка та Зімбабве.
Варто нагадати, що лише на шостий місяць великої війни понад 3,5 мільйони людей в Україні втратили власне житло. Загалом війська росії атакували цивільні об’єкти у 60 разів частіше, ніж військові.