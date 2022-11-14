У мережі пишуть про звільнення Олешок — це велике місто на лівому березі Дніпра (мапа)
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Українські військові не зменшують темпів наступу
У мережі з’явилася інформація про те, що ЗСУ звільнили перший населений пункт на лівому березі Херсонської області – Олешки.
Першим про це повідомив мер вказаного міста Євген Ріщук, який оприлюднив у своїх соцмережах пост з інформацією про те, що місто вже звільнено.
Однак пізніше він прибрав цей допис, залишивши лише натяк на це.
Водночас у телеграм-каналі "Вертикаль", який пов’язують з Офісом президента, повідомили, що ЗСУ в Олешки увійшли ще вдень і натякнули, що далі буде Гола Пристань.
Проте згодом цю інформацію озвучив і радник Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, ця інформація ще потребує уточнення, проте нагадав, що на лівому березі Дніпра окупантам сховатися буде складно, оскільки місцевість там відкрита і пустельна, а HIMARS дістають аж до Армянська (Крим).
"Жодної оперативної паузи, ніхто їм там не дає відпочивати", — сказав Арестович.
Офіційного підтвердження цієї інформації від Генштабу наразі не було.
Як повідомлялося раніше, про звільнення Херсона стало відомо 11 листопада, після чого в мережі з’явилося багато прогнозів про те, як саме проходитиме звільнення лівобережної частини області. Втім, звучали й прогнози про те, що ЗСУ не форсуватимуть Дніпро, а сфокусуються на Маріуполі та Мелітополі.