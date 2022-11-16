Війна — день 266: ракетний терор рф дістався Польщі, як відповість Варшава і НАТО?
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Оперативно про головне 16 листопада
Вже 266 днів українські сили оборони ведуть війну за незалежність проти російських загарбників. На Донбасі окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку, водночас ЗСУ ведуть контратакувальні дії і на сході, і на півдні країни. На політичному фронті президент України Володимир Зеленський зробив заяву на саміті G20 в Індонезії. Цього ж дня росія влаштувала масований ракетний обстріл території України, а головними цілями загарбників були об’єкти критичної інфраструктури. Крім того, росіяни атакували територію Польщі, яка є членом НАТО. Кремль при цьому заперечує свою причетність до інциденту в Пшеводуві.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 16 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
1:00 Президент України Володимир Зеленський провів розмову з польським колегою Анджеєм Дудою та висловив йому співчуття у зв'язку із загибеллю двох громадян Польщі внаслідок падіння російської ракети у прикордонному селі Пшеводів.
Інформація за 13 листопада доступна у матеріалі:"Війна — день 263: ЗСУ продовжують зачистку правого берега Дніпра і готуються до нового наступу".
З даними за 14 листопада можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 264: бої йдуть на всіх напрямках, а Зеленський приїхав у Херсон".
Нагадаємо, про події 15 листопада читайте у зведенні: "Війна — день 265: ЗСУ продовжують тиснути на окупантів, а рф "світять" виплати репарацій".