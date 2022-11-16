У росії безпілотник ударив по нафтобазі в глибокому тилу: там уже приплели Україну (оновлено, фото і карта)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 7061
Це вперше в рф заявляють про атаку так далеко вглиб країни
Вранці в середу, 16 листопада, в Орловській області росії заявили про атаку безпілотника з нафтобази, — уже говорять про причетність до інциденту України, хоча цей регіон не межує з Україною, і від кордону до місця НП близько 200 кілометрів.
"Телеграф" зібрав усе, що відомо про інцидент.
Зауважимо, що про атаку заявив першим губернатор Орловської області Андрій Кличков, — за його словами, ударили по нафтобазі в селі Сталевий Кінь. Жертв серед людей немає.
Інцидент нібито стався близько 4 ранку (3 ранку за київським часом).
Як можна бачити на карті, від Сталевого Коня під Орлом до кордону Сумської області України — близько 200 км (по повітрю може трохи менше).
Відомий у росії канал Mash пише, що в Сталевому Коні знаходиться термінал нафтопроводу "Дружба", і це вперше з 24 лютого, коли безпілотник залетів так далеко.
Також там згадують і причетність України.
"Ймовірно, український БПЛА скинув вибухівку на нафтовий термінал станції "Сталевий Кінь". Не влучили — загоряння не сталося, пошкодження мінімальні, жертв немає", — йдеться у повідомленні.
У росЗМІ з'явилися перші фото з місця подій — видно, що пошкоджено один із резервуарів.
Як повідомляв "Телеграф", раніше російські солдати серйозно постраждали від "бавовни" на кордоні з Україною.