У росії безпілотник ударив по нафтобазі в глибокому тилу: там уже приплели Україну (оновлено, фото і карта)

Це вперше в рф заявляють про атаку так далеко вглиб країни

Вранці в середу, 16 листопада, в Орловській області росії заявили про атаку безпілотника з нафтобази, — уже говорять про причетність до інциденту України, хоча цей регіон не межує з Україною, і від кордону до місця НП близько 200 кілометрів.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про інцидент.

Зауважимо, що про атаку заявив першим губернатор Орловської області Андрій Кличков, — за його словами, ударили по нафтобазі в селі Сталевий Кінь. Жертв серед людей немає.

Інцидент нібито стався близько 4 ранку (3 ранку за київським часом).

Як можна бачити на карті, від Сталевого Коня під Орлом до кордону Сумської області України — близько 200 км (по повітрю може трохи менше).

Сталевий Кінь в Орловській області на карті росії

Відомий у росії канал Mash пише, що в Сталевому Коні знаходиться термінал нафтопроводу "Дружба", і це вперше з 24 лютого, коли безпілотник залетів так далеко.

Також там згадують і причетність України.

"Ймовірно, український БПЛА скинув вибухівку на нафтовий термінал станції "Сталевий Кінь". Не влучили — загоряння не сталося, пошкодження мінімальні, жертв немає", — йдеться у повідомленні.

У росЗМІ з'явилися перші фото з місця подій — видно, що пошкоджено один із резервуарів.

Нафтобаза у Стальному Коні Орловської області після атаки безпілотника

Як повідомляв "Телеграф", раніше російські солдати серйозно постраждали від "бавовни" на кордоні з Україною.