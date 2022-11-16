У світу немає сумнівів: як на вибухи в Польщі відреагували іноземні ЗМІ

Більшість журналістів із інших країн не побоялися назвати ракети російськими

Вибух ракети в польському Пшеводуві, який стався ввечері 15 листопада, став однією з найгарячіших тем для обговорення в усьому світі. Ще б пак — падіння російських снарядів на території країни НАТО, найімовірніше, може викликати загострення російсько-української війни з подальшим залученням військ НАТО для відповіді по російській території.

Варто зазначити, що більшість західної преси вийшла із заголовками, в яких прямим текстом звинувачують російський уряд у спробах розжарити обстановку на польсько-українському кордоні, передає "Телеграф". Відомі у всьому світі газети вранці 16 листопада використали у своїх матеріалах словосполучення "російські ракети", "російські бомби", "путінська війна прийшла до Польщі" тощо.

Найбільше уваги цій темі приділили британські медіа. The Times, METRO, The Guardian та десятки інших видань зробили вибухи ракет у Польщі центральною темою випуску.

Metro згадує і російські ракети, і путінську війну в контексті події

Mirror пише про російські бомби

The Times теж прямо пише про причетність росії

Підтримує загальну хвилю і The Daily Telegraph

Російські ракети вбивають, – каже Daily Express

"Путинська війна торкнулася Польщі", — наголошують журналісти

А так сьогодні виглядає обкладинка The Guardian

За останніми даними Генштабу ЗСУ, в ході масованої атаки 15 листопада росія випустила по Україні понад 90 крилатих ракет і більше десятка безпілоників, більшість з них збили, проте деякі все ж таки вдарили по військовій та енергетичній інфраструктурі в різних областях.

У ході удару дісталося й Польщі, — на прикордонних територіях впала ракета, через що загинуло двоє людей.

Як повідомляв "Телеграф", літак НАТО відстежив траєкторію ракети і вже передав дані про це Польщі та Альянсу.