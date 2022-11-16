Деталі атаки на Польщу, зростання загрози з моря та нові санкції: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які ви могли пропустити

Ніч на середу, 16 листопада, знову не обійшлася без повітряних тривог та повідомлень про обстріли, проте українці, як і увесь світ, все ще досі відходять від масованого удару 15 листопада.

"Телеграф" зібрав головні новини ночі та ранку, які могли пройти повз вас.

Удар по Польщі

Під час масованої ракетної атаки на Україну одна ракета впала на території Польщі, попередньо загинуло дві людини і повибивало шибки у школі.

Поки інформується, що ракета скоріш за все була російського виробництва, проте наразі не можна однозначно казати, хто та звідки її запустив, — судячи з траєкторії, навряд вона прилетіла прямо з рф, також ситуацію ускладнює те, що частина боєприпасів України ідентична російським.

В канцелярії президента Польщі Анджея Дуди кажуть, що НАТО готове: "Північноатлантичний альянс перебуває у режимі готовності. Ми підвищили рівень готовності Збройних сил Польщі, в тому числі протиповітряної оборони".

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що росія навмисне вдарила по країні НАТО: "Удари по території Польщі – не випадковість, а свідомо спланований "привіт" від росії, замаскований під "помилку".

Також є інформація, що літак НАТО, що пролітав над повітряним простором Польщі у вівторок, відстежив ракету, яка впала на території країни, — інформацію про це передали НАТО і Польщі, однак що це саме була за інформація поки не розголошується.

Готуємся до "блекаутів"

Російська атака 15 листопада вийшла дуже руйнівною, через що мешканців усіх областей закликають заощаджувати електрику, і готуватися до довгих відключень світла.

"Набирайте запаси води, заряджайте акумулятори і мобільні телефони. Це дасть нам час робити свою роботу: задіювати резервні схеми заживлення тримати баланс в енергомережі", — кажуть в "Укренерго".

У Київській ОВА також дали поради, що робити:

росія посилилася у морі

Кілька днів до того російські ракетоносії в основному були на місцях дислокації, проте на ранок 16 листопада в море вивели чотири носія ракет, — в них 20 "Калібрів" на озброєнні, повідомляє оперативне командування "Південь".

Нові санкції США

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній-виробників і постачальників дронів-камікадзе з Ірану до росії. Під американські обмеження потрапили також злочинці з ПВК "Вагнер", які причетні до купівлі та застосування дронів проти України, наголошує посол України в Штатах Оксана Маркарова.

Трамп може повернутися?

Колишній президент Дональд Трамп офіційно розпочав передвиборчу кампанію на посаду президента у 2024 році, подавши у вівторок ввечері документи до Федеральної виборчої комісії, а згодом звернувся до своїх прихильників у Мар-а-Лаго у Флориді.

Це сталося через тиждень після того, як республіканці програли ключові проміжні перегони.

Оперативно про війну в Україні також можете читати в матеріалі за цим посиланням — Війна — день 266: ракетний терор рф дістався Польщі, як відповість Варшава і НАТО?