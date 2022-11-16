Політтехнолог Олексій Голобуцький розповів про те, чим Альянс може відповісти росіянам

Росія спочатку гордо "бахнула" по країні НАТО, за звичкою (відомою ще з МН-17) похвалилась цим і позловтішалась — але вже за годину після новини кремлівські пропагандисти цілим пулом взялись заперечувати і сповзати з теми.

Розмаїття версій заперечення реальності свідчить, що їм вже встигли добряче накрутити хвости з Кремля: то взагалі вибух "фейк", як і смерті поляків; то це "трактор на вагах раптово вибухнув, польська поліція підтверджує", то це "українська ППО — С300 точно їхня!", то "найближча ціль була в Ковелі за 100 км, високоточна російська зброя так не хибить!" (при тому що за офіційними зведеннями від обстрілу Львова постраждала 1 людина, без світла 80% Львова і 3 райони на заході й північному заході Львівщини, якраз вздовж польського кордону).

Хоча найбільшу популярність мають версії "це провокація!". Щоправда, вони поки не визначились, чия: України, Польщі (вбивати своїх громадян заради провокації? це все ж не Росія) чи Великої Британії (Путін їх успішно зафіксував на "англосаксах" злобних і підступних).

Але навіть самі росіяни визнають: навіть якщо це "провокація", то наслідки для Росії і війни в цілому вона матиме від серйозних — і до найтяжчих. Ні, це не про "ядерну зиму" — про неї жартують тільки такі упороті як Скабєєва і воєнкори, і то не всі.

Росіяни тепер завмерли як таргани після ввімкнення світла:

- чи то Росію зараз жорстким тиском змусять припинити взагалі завдавати ракетних ударів по Україні (навіть як ще трохи мають чим);

- чи все ж НАТО запровадить безполітну зону над Україною (якраз саміт в Раммштайні завтра має бути) — щоб росіяни не мали більше шансів так "хибити";

- чи то буде концентрація військ НАТО безпосередньо на кордонах з Росією (Латвія і Естонія вже готові рвати погань зубами, бо дійсно територію мають невелику, а протяжність кордону з РФ значну відносно площі);

- чи то бахнуть тотальною економічною ізоляцією прямо і опосередковано (для тих, хто веде з РФ справи);

- чи запровадять негайно "стелю" цін на російські нафту й газ в районі плінтуса і жорстко затиснуть всіх потенційних порушників (процес в цьому напрямку вже почався до саміту G20);

- чи ударно нафарширують Україну всією можливою зброєю і боєприпасами і слідкуватимуть, щоб ми то все ефективно і густо сіяли на росіян;

- чи дійсно певний контингент НАТО буде введено на територію України чи розміщено безпосередньо на кордоні…

Розмаїття можливих кроків дійсно вражає росіян.

А ще ж є Білорусь. Котру досі, на відміну від Білгородщини, не чіпали — на що, очевидно, були наявні певні домовленості з союзниками. І от прямо зараз ці домовленості можуть анулюватись. І бавовна рясно зацвіте на північ від України.

І тільки обдовбана Сімоньян досі тішиться: мовляв, це свідчення того, що кордони НАТО ну геть нічим не прикриті, якщо може довбанути хто завгодно і чим завгодно: "Страна НАТО так хреново защищена, что ее может случайно долбануть кто угодно чем угодно и все НАТО даже не будет знать, кто долбанул, чем и зачем. В преддверии всего, что предстоит, хочется надеяться, что у них так по всему периметру".