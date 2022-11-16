Падіння російської ракети: Польща підвищує боєздатність військ і звернулася до НАТО

На місце падіння ракети було направлено фахівці

У Польщі, яка напередодні постраждала від падіння російської ракети, завершилося засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Як повідомив за його підсумком прессекретар уряду країни Петро Мюллер, наразі Польща оцінює підстави для залучення 4 статті НАТО щодо консультацій із союзниками у разі виникнення загрози.

"У зв’язку з ситуацією, що відбулася, запущені процедури, які передбачені в такій ситуації, у тому числі вирішено підвищити боєздатність деяких військових підрозділів на території Польщі, а також інших служб на території нашої країни", — сказав він в ефірі польського телебачення.

Крім того, Мюллер повідомив, що на місце було відправлено фахівці, які встановлять усі обставини події. За його словами, вони працюватимуть усю ніч.

Варто зазначити, що після засідання Комітету стартувало засідання уряду, а президент країни Анджей Дуда розпорядився скликати засідання Ради національної безпеки на 12.00 16 листопада.

Нагадаємо, представники низки західних країн оголосили про солідарність із Польщею та висловили готовність захищати територію НАТО.

У росії своєю чергою заявили, що подія є "провокацією", а ракети за цілями на кордоні Польщі та України не запускалися.