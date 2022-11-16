Падение российской ракеты: Польша повышает боеготовность войск и обратилась к НАТО

На место падения ракеты были направлены специалисты

В Польше, которая накануне пострадала от падения российской ракеты, завершилось заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Как сообщил по его итогу пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер, в настоящее время Польша оценивает основания для задействования 4 статьи НАТО о консультациях с союзниками в случае возникновении угрозы.

"В связи с произошедшей ситуацией запущены процедуры, которые предусмотрены в такой ситуации, в том числе решено повысить боеготовность некоторые военных подразделений на территории Польши, а также других служб на территории нашей страны", — сказал он в эфире польского телевидения.

Кроме того, Мюллер сообщил, что на место были отправлены специалисты, которые установят все обстоятельства происшествия. По его словам, они будут работать всю ночь.

Стоит отметить, что после заседания Комитета стартовало заседание правительства, а президент страны Анджей Дуда распорядился созвать заседание Совета национальной безопасности на 12:00 16 ноября.

Напомним, представители ряда западных стран объявили о солидарности с Польшей и выразили готовность защищать территорию НАТО.

В россии в свою очередь заявили, что произошедшее является "провокацией", а ракеты по целям на границе Польши и Украины не запускались.