Ракетный удар по Польше: как реагируют на Западе

Запад выражает поддержку Польше

Падение российских ракет на территории Польши, которое привело к гибели двух человек, вызвало активную реакцию среди западных политиков.

Так первыми на происшествие отреагировали страны Балтии, которые заявили о готовности защищать территорию НАТО. В частности министр обороны Латвии Артис Пабрикс прямо обвинил россию в том, что ее ракеты упали на территорию Альянса.

"Преступный российский режим выпустил ракеты, которые попали не только по мирным украинцам, но и упали на территорию НАТО в Польше", — отметил он, добавив, что его страна поддерживает "братьев по оружию".

Пресс-служба МИД Эстонии тоже отреагировала на происшествие, осудив действия россии и выразив готовность защищать границы Альянса.

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил свою солидарность с Польшей и тоже указал на необходимость защиты границ НАТО.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь в свою очередь потребовал от россии объяснений случившегося.

"Бессмысленные атаки на инфраструктуру должны прекратиться немедленно. Безрассудство россии выходит из-под контроля", — написал он.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова добавила, что даже если падение российских ракет на территорию Польши были ошибкой, то это все равно свидетельствует об эскалации конфликта и россия не должна избежать ответа.

В Государственном департаменте США пока не стали осуждать россию, отметив, что сначала надо определить действительно ли она хотела бить по Польше или ракеты упали случайно.

Отреагировал на инцидент и президент Украины Владимир Зеленский, который напомнил, что Киев уже предупреждал о том, что россия на нашей стране не остановится.

Стоит отметить, что в самой Польше после падения российских ракет стартовало экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны

Напомним, в россии после новостей о взрыве в Польше сообщили, что не имеют никакого отношения к случившемуся и якобы не запускали ракет в этом направлении.

Напомним, 15 ноября оккупанты соврешили самый массированный обстрел украинской энергосистемы с начала войны. При этом из-за ударов пострадала также и соседняя Молдова, в которой произошли экстренные отключения света.