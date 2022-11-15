Ракетний удар по Польщі: як реагують на Заході

Захід висловлює підтримку Польщі

Падіння російських ракет на території Польщі, яке призвело до загибелі двох людей, викликало активну реакцію серед західних політиків.

Так, першими на подію відреагували країни Балтії, які заявили про готовність захищати територію НАТО. Зокрема, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс прямо звинуватив росію в тому, що її ракети впали на територію Альянсу.

"Злочинний російський режим випустив ракети, які потрапили не лише по мирних українцях, а й упали на територію НАТО в Польщі", — зазначив він, додавши, що його країна підтримує "братів зі зброї".

Пресслужба МЗС Естонії теж відреагувала на подію, засудивши дії росії та висловивши готовність захищати кордони Альянсу.

Президент Литви Гітанас Науседа висловив свою солідарність із Польщею і також вказав на необхідність захисту кордонів НАТО.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь своєю чергою вимагав від росії пояснень того, що сталося.

"Безглузді атаки на інфраструктуру повинні припинитися негайно. Нерозсудливість росії виходить з-під контролю", — написав він.

Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова додала, що навіть якщо падіння російських ракет на територію Польщі були помилкою, це все одно свідчить про ескалацію конфлікту і росія не повинна уникнути відповіді.

У Державному департаменті США поки що не стали засуджувати росію, зазначивши, що спочатку треба визначити, чи справді вона хотіла бити по Польщі, чи ракети впали випадково.

Відреагував на інцидент і президент України Володимир Зеленський, який нагадав, що Київ уже попереджав, що росія на нашій країні не зупиниться.

Варто зазначити, що у самій Польщі після падіння російських ракет стартувало екстрене засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Нагадаємо, в росії після новин про вибух у Польщі повідомили, що не мають жодного відношення до того, що трапилося, і нібито не запускали ракет у цьому напрямку.

Нагадаємо, 15 листопада окупанти зробили наймасовіший обстріл української енергосистеми з початку війни. При цьому через удари постраждала також і сусідня Молдова, в якій відбулися екстрені відключення світла.