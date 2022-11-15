Вибух російської ракети в Польщі: пропагандисти вигадали безглузду причину, але ринок уже обвалився

У США підтвердили інформацію про те, що російські ракети перетинали кордон Польщі

Під час масштабного ракетного удару по Україні російські ракети перетнули кордон Польщі та імовірно стали причиною загибелі двох людей.

Як повідомляє агентство AP, офіційний представник уряду США підтвердив інформацію про те, що російські ракети перетинали кордон Польщі, який є країною НАТО.

Водночас у російських телеграм-каналах уже припустили, що подія могла статися внаслідок вибуху зернового пилу.

Проте відома пропагандистка маргарита симоньян повідомила, що у Польщі тепер з’явилася своя Білгородська область.

Першим на новину відповів фондовий ринок, на якому помітно різке падіння акцій російських компаній. Деякі з них просіли більш ніж на 10%.

Серед іноземних урядів першими відповіли країни Балтії, так міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс висловив співчуття "польським братам по зброї", а МЗС Естонії підкреслило, що країна готова боротися за кожен дюйм території НАТО.

Солідарність із жителями Польщі висловив і президент Литви Гітанас Науседа, який зазначив, що територію НАТО треба захищати.

Нагадаємо, 15 листопада окупанти зробили наймасовіший обстріл української енергосистеми з початку війни. При цьому через удари постраждала також і сусідня Молдова, в якій відбулися екстрені відключення світла.