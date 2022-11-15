Найбільший обстріл з початку вторгнення: міністр розповів, що здійснили росіяни

Удари по українській енергосистемі впливають наших сусідів

У перший день саміту G20 росія вирішила завдати по території України чергового масованого удару. Під обстріл традиційно вже потрапила енергетична система країни.

Міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook назвав атаку 15 листопада наймасовішим обстрілом енергосистеми з початку війни. Зазначається, що "прильоти" припали як по об’єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії. У зв’язку з цим по всій країні було запроваджено аварійні відключення.

На думку Галущенка, ці атаки пов’язані з поразками росії, як на полі бою, так і міжнародної арені і несуть у собі мету завдати максимальної шкоди українській енергосистемі перед зимою.

"Ця атака може вплинути не лише на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких наших сусідів", — додав Герман Галущенко.

До речі, наслідки російської агресії відчули навіть у сусідній Молдові. За словами міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спіну, внаслідок бомбардування української енергосистеми одну з ліній електропередачі, що забезпечує транспортування електроенергії для Молдови, було відключено в автоматичному режимі. Це спричинило відключення електроенергії по всій країні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як відреагували країни Заходу на масований обстріл України.

Також ми писали про те, що стало відомо, скільки росія випустила ракети по Україні під час обстрілу 15 листопада.