Російські ракети впали в Польщі, є загиблі: подробиці

Попередньо відомо про двох загиблих

Під час масштабного ракетного удару по Україні приблизно дві російські ракети впали на території Польщі та стали причиною загибелі двох людей. Після цього прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Як повідомляє видання Polsat News, представник уряду Петр Мюллер повідомив, що засідання пройде через "кризову ситуацію", проте не став вдаватися до подробиць і зазначив, що більш докладну інформацію буде оприлюднено вже після засідання.

Він закликав журналістів утриматися від публікації неперевіреної інформації.

До цього в місцевих ЗМІ з’явилася інформація про те, що в селі Пшеводів, що на кордоні з Україною дві людини загинули внаслідок вибуху, а до місця прибули не лише рятувальники та лікарі, а й військові.

Інформація у місцевих виданнях дещо різниться, так Radio Zet повідомило непідтверджену інформацію, що дві ракети потрапили в зерносушарку.

Radio Lublin тим часом зазначило, що інцидент стався о 15:40 на перевантажувальних вагах. Повідомляється, що трактор на них раптово вибухнув, проте причина не називається.

Обидва видання повідомили про двох загиблих.

Як повідомлялося раніше, Україна 15 листопада зазнала наймасштабнішого ракетного удару з початку вторгнення, згідно з даними ЗСУ по території нашої країни було випущено близько сотні ракет, з яких понад 70 було перехоплено.