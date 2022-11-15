"Навмисна провокація": у росії зухвало відповіли на звинувачення у падінні їх ракет у Польщі

У рф помітно занервували через інцидент у Польщі

Заяви польських засобів масової інформації та офіційних осіб щодо падіння російських ракет у районі населеного пункту Пшеводув нібито є навмисною провокацією з метою ескалації обстановки.

З такою заявою виступило міністерство оборони росії, передає пресслужба відомства в telegram. У рф заперечують будь-яку причетність до цього інциденту.

"Жодних ударів по цілям поблизу українсько-польського державного кордону російськими засобами ураження не наносилося. Опубліковані за гарячими слідами польськими ЗМІ з місця події в населеному пункті Пшеводув уламки не мають жодного відношення до російських засобів ураження", — йдеться у повідомленні міноборони росії.

Пшеводув на карті Європи

Раніше повідомлялося, що першим на новину про вибухи в Польщі відреагував фондовий ринок, на якому помітно різке падіння акцій російських компаній.

Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, росія масовано обстріляла територію України ракетами. Під обстріл уже традиційно потрапила енергетична система країни.