Російські ракети впали в Польщі: де знаходиться Пшеводув, куди був приліт (карта)
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Росіяни атакували територію країни НАТО
У вівторок, 15 листопада, невелике селище в Польщі Пшеводув стало відомим на весь світ після того, як росія завдала по ньому ракетного удару.
Пшеводув знаходиться у Люблінському воєводстві Грубешівського повіту, ґміни Долобичів. Це поселення розташоване поблизу польсько-українського кордону.
Селище, в якому російські окупанти вбили двох людей на фермі, знаходиться за 8 км від українського кордону.
Імовірно, російські ракети мали вразити цілі в Україні. Найближчі великі міста від Пшеводува – Львів та Луцьк.
У мережі з’явилися перші кадри із місця вибуху.
Додамо, офіційний представник уряду США підтвердив інформацію про те, що російські ракети перетинали кордон Польщі, яка є членом НАТО. Водночас російські пропагандисти вигадали безглузду версію того, що сталося. Офіційна москва категорично заперечує причетність до інциденту в Пшеводуві, називаючи все "навмисною провокацією".
Раніше "Телеграф" зібрав першу реакцію західних політиків на вибухи у Пшеводуві. У самій Польщі після падіння російських ракет розпочалося екстрене засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.