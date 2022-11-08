Під боком Україна матиме найсильнішу армію Європи: стало відомо про плани Польщі

Країна переозброюється та готується розвивати оборонку

Польща була однією з країн, які першими прийшли на допомогу Україні у зв’язку з агресією росії. Окрім розміщення сотні тисяч українських біженців, країна передавала Україні озброєння. Варшава займає жорстку позицію щодо рф та закликає до зміцнення східного флангу НАТО. У Польщі хочуть зміцнити армію, щоб протистояти ймовірному нападу росії.

Про плани створення найпотужнішої армії Європи в Польщі пише політолог з Університету Париж-Нантер Фредерік Залевскі для The Conversation. Плани переоснащення армії можуть призвести до серйозного результату вже до кінця поточного десятиліття. Мова про 1500 сучасних танків, БМП, 1200 мобільних артустановок і кілька тисяч легких броньованих машин.

Польський уряд має намір збільшити армію до 300 тисяч осіб та витрачати на оборону 3% національного бюджету. Частину озброєння планується закупити у США, зокрема танки, гелікоптери та HIMARS. Вже підписано контракти із Південною Кореєю на танки, гаубиці, артилерійські реактивні установки. Ймовірно, йдеться і про передачу військових технологій — це може дати поштовх польській оборонній промисловості до рівня західноєвропейських країн. Аналітик побачив у цьому небажання більше залежати від ЄС щодо оборони.

Військові навчання у Польщі Puma22

Раніше "Телеграф" повідомляв, що польський Сенат визнав уряд росії терористичним у відповідь на вторгнення в Україну. Нагадаємо, збільшені сили реагування НАТО продовжують залишатися у Польщі. Раніше США направили до Європи додатково 20 тисяч військових, контингент залишається на місцях із ротацією особового складу.