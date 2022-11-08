Под боком у Украины будет самая сильная армия Европы: стало известно про планы Польши

Страна перевооружается и готовится развивать оборонку

Польша была одной из стран, которые первыми пришли на помощь Украине в связи с агрессией россии. Кроме размещения сотне тысяч украинских беженцев, страна передавала Украине вооружение. Варшава занимает жесткую позицию в отношении россии и призывает к укреплению восточного фланга НАТО. В Польше хотят укрепить армию, чтобы противостоять вероятному нападению россии.

О планах по созданию самой мощной армии Европы в Польше пишет политолог из Университета Париж-Нантер Фредерик Залевски для The Conversation. Планы по переоснащению армии могут привести к серьезному результату уже к концу текущего десятилетия. Речь о 1500 современных танков, БМП, 1200 мобильных артустановок и нескольких тысячах легких бронированных машин.

Польское правительство намерено увеличить армию до 300 тысяч человек и тратить на оборону 3% национального бюджета. Часть вооружения планируется закупить у США, в частности танки, вертолеты и HIMARS. Уже подписаны контракты с Южной Кореей на танки, гаубицы, артиллерийские реактивные установки. Вероятно, речь идет и о передаче военных технологий — это может дать толчок польской оборонной промышленности до уровня западноевропейских стран. Аналитик увидел в этом нежелание больше зависеть от ЕС в вопросах обороны.

Военные учения в Польше Puma22

Ранее "Телеграф" сообщал, что польский Сенат признал правительство росси террористическим в ответ на вторжение в Украину. Напомним, увеличенные силы реагирования НАТО продолжают оставаться в Польше. Ранее США направили в Европу дополнительно 20 тысяч военных, контингент остается на местах с ротацией личного состава.