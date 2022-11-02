Дополнительные силы НАТО возле Украины: у Байдена четко ответили, что с ними будет дальше

Польша не единственная страна, которая не прочь разместить ядерное оружие НАТО на своих территориях

Соединенные Штаты Америки не планируют изменять базирование дополнительных сил, расположенных на восточном фланге НАТО, после полномасштабного российского вторжения на украинские территории. Пока они будут оставаться в Польше.

Соответствующую информацию обнародовал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, комментируя вопросы журналиста издания "Польское радио". По его словам, Штаты очень серьезно относятся к безопасности на восточном фланге. Также он добавил, что размещение дополнительных сил в Польше было ответом на изменение ландшафта безопасности на территории Европы.

"Именно поэтому президент Байден отправил дополнительные 20 тысяч американских военных в Европу, и теперь мы ввели процедуру, по которой они могут оставаться там на ротационной основе по крайней мере в обозримом будущем", — сказал он.

Кирби также подчеркнул приверженность США общей обороне в рамках норм Североатлантического Альянса.

"Независимо от того, идет ли речь о гиперзвуковых ракетах или другом оружии, мы очень серьезно относимся к обязательствам по статье 5", — подчеркнул он.

Представитель Белого дома не обошел вниманием и вопрос вероятного присоединения Беларуси к российско-украинской войне на стороне агрессора. По его мнению, несмотря на размещение оружия на белорусско-украинской границе, пока никаких признаков того, что белорусы заинтересованы в войне с украинцами нет.

Следует также напомнить, что накануне Финляндия и Швеция выступили с совместным заявлением о том, что не планируют отказываться от размещения баз НАТО, а также ядерного оружия после вступления в Альянс. В частности, министерка Финляндии Санна Марин подчеркнула, что ее страна не хочет "закрывать никаких дверей" для дальнейшего членства в НАТО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на то, что Польша не является ядерным государством, однако находится в списках стран-членов НАТО, может получить ядерное оружие для размещения на своих территориях.