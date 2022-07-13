Польша передала Украине новую партию тяжелой артиллерии: детали

Новая партия "Крабов" уже в Украине

Польша передала Украине новую партию 155-мм самоходных артиллерийских установок "Краб".

Как сообщил в своем традиционном видеообращении по итогам 12 июля президент Украины Владимир Зеленский, такой "подарок" привез в нашу страну министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он отметил, что главной темой обсуждения было дальнейшее укрепление сотрудничества между нашими странами и дальнейшем европейском будущем Украины.

"Важно не только то, о чем мы говорили, но и то, как мы говорили. Совершенно уверенно об украинском будущем. В украинском европейском будущем", — сказал он.

По его словам, Блащак передал новую партию польских гаубиц AHS Krab, впрочем, он не стал говорить, сколько их прибыло в Украину.

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Напомним, в начале июня в Генштабе сообщили, что Украина намерена закупить еще 60 "Крабов", а 18 уже было передано в качестве военной помощи.

Вместе с тем президент Польши Анджей Дуда ранее заявлял, что его страна передала более 240 танков и около 100 единиц бронетехники, вместе со снарядами и другим оружием и ракетами.

Как сообщалось ранее, Польша после начала вторжения поставила Украине много тяжелого оружия, включая танки Т-72, гаубицы 2С1 "Гвоздика" и РСЗО "Град". Кроме того, ВСУ получали ракеты "воздух-воздух" к своим самолетам МиГ-29 и Су-27, дроны, переносные зенитные комплексы "Перун" и многие боеприпасы.