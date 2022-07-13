Польща передала Україні нову партію важкої артилерії: деталі

Нова партія "Крабів" вже в Україні

Польща передала Україні нову партію 155-мм самохідних артилерійських установок "Краб".

Як повідомив у своєму традиційному відеозверненні за підсумками 12 липня президент України Володимир Зеленський, такий "подарунок" привіз до нашої країни міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Він зазначив, що головною темою обговорення було подальше зміцнення співпраці між нашими країнами та подальшим європейським майбутнім України.

"Важливо не тільки те, про що ми говорили, а й те, як ми говорили. Абсолютно впевнено про українське майбутнє. В українському європейському майбутньому", — сказав він.

За його словами, Блащак передав нову партію польських гаубиць AHS Krab, проте він не став говорити, скільки їх прибуло в Україну.

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Нагадаємо, на початку червня в Генштабі повідомили, що Україна має намір закупити ще 60 "Крабів", а 18 уже було передано як військову допомогу.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда раніше заявляв, що його країна передала понад 240 танків та близько 100 одиниць бронетехніки разом зі снарядами та іншою зброєю та ракетами.

Як повідомлялося раніше, Польща після початку вторгнення поставила Україні багато важкої зброї, включаючи танки Т-72, гаубиці 2С1 "Гвоздика" та РСЗВ "Град". Крім того, ЗСУ отримували ракети "повітря-повітря" до своїх літаків МіГ-29 та Су-27, дрони, переносні зенітні комплекси "Перун" та багато боєприпасів.