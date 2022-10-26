Польский Сенат принял резонансное решение насчет россии

Решение о стране-агрессоре было принято единогласно

В среду, 26 октября, Сенат Польши признал власть российской федерации террористическим режимом в ответ на вторжение армии страны-агрессора в Украину. Соответствующую резолюцию поддержали все сенаторы, присутствовавшие в зале заседаний, сообщается на сайте Сената.

"Сенат Республики Польша в очередной раз решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать правительство российской федерации террористическим режимом", — говорится в документе.

Отмечается, что в заседании приняли участие 85 сенаторов, поддержавшие принятие резолюции единогласно. В тексте документа указано, что Украина – страна, стоящая на защите демократии и свободы, а ее граждане вызывают восторг у всего свободного мира.

Кроме того, в постановлении польские сенаторы отметили, что российские оккупанты терроризируют мирное население Украины, уничтожая объекты гражданской инфраструктуры, а таковой пытают, убивают военных, похищают детей, вывозя их на территорию РФ. Сенат Польши прямо называет эти преступления "актами государственного терроризма"

"Именно поэтому россия должна быть побеждена и лишена возможности подвергать опасности своих соседей", — резюмировали сенаторы в резолюции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский режим признали террористическим и в Эстонии. По мнению бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки, это сделают и другие страны Европы.