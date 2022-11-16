Политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал о том, чем Альянс может ответить россиянам

Россия поначалу гордо "бахнула" по стране НАТО, по привычке (известной еще с МН-17) похвасталась этим и злорадствовала — но уже через час после новости кремлевские пропагандисты целым пулом принялись возражать и сползать с темы.

Разнообразие версий отрицания реальности свидетельствует, что им уже успели изрядно накрутить хвосты из Кремля: то вообще взрыв это "фейк", как и смерти поляков; то это "трактор на весах внезапно взорвался, польская полиция подтверждает", то это "украинская ПВО — С-300 точно их!", то "ближайшая цель была в Ковеле в 100 км, высокоточное российское оружие так не ошибается!" (при том, что по официальным сведениям от обстрела Львова пострадал 1 человек, без света 80% Львова и 3 района на западе и северо-западе Львовщины, как раз вдоль польской границы).

Хотя наибольшей популярностью пользуются версии "это провокация!". Правда, они пока не определились чья: Украины, Польши (убивать своих граждан ради провокации? Это все же не Россия) или Великобритании (Путин их успешно зафиксировал на "англосаксах" злобных и коварных).

Но даже сами россияне признают: даже если это "провокация", то последствия для России и войны в целом она будет иметь от серьезных – и до самых тяжелых. Нет, это не о "ядерной зиме" — о ней шутят только такие упоротые как Скабеева и военкоры, и то не все.

Россияне теперь замерли как тараканы после включения света:

- то ли Россию сейчас жестким давлением заставят прекратить вообще наносить ракетные удары по Украине (даже еще немного есть чем);

- все ли НАТО введет бесполетную зону над Украиной (как раз саммит в Раммштайне завтра должен быть) — чтобы россияне не имели больше шансов так "оплошать";

- будет ли концентрация войск НАТО непосредственно на границах с Россией (Латвия и Эстония уже готовы рвать дрянь зубами, потому что действительно территорию имеют небольшую, а протяженность границы с РФ значительна относительно площади);

- то ли бахнут тотальной экономической изоляцией прямо и косвенно (для тех, кто ведет с РФ дела);

- введут ли немедленно "потолок" цен на российские нефть и газ в районе плинтуса и жестко зажмут всех потенциальных нарушителей (процесс в этом направлении уже начался до саммита G20);

- ударно ли нафаршируют Украину всем возможным оружием и боеприпасами и будут следить, чтобы мы это все эффективно и густо сеяли на россиян;

- или действительно определенный контингент НАТО будет введен на территорию Украины или размещен непосредственно на границе…

Разнообразие возможных шагов действительно поражает россиян.

А ведь еще есть Беларусь. Которую до сих пор, в отличие от Белгородщины, не трогали — на что, очевидно, имелись определенные договоренности с союзниками. И вот сейчас эти договоренности могут аннулироваться. И "бавовна" обильно зацветет севернее Украины.

И только обдолбаная Симоньян до сих пор радуется: мол, это свидетельство того, что границы НАТО ну совсем ничем не прикрыты, если может долбануть кто угодно и чем угодно: "Страна НАТО так хреново защищена, что ее может случайно долбануть кто угодно чем угодно и все НАТО даже не будет знать, кто долбанул, чем и зачем. В преддверии всего, что предстоит, хочется надеяться, что у них так по всему периметру".