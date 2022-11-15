Взрыв ракеты в Польше: Украина хочет проведения саммита НАТО и не только

В МИД призвали НАТО разработать совместный ответ россии

Украина выразила свою полную поддержку Польше, которая пострадала от российской ракеты, и выразила готовность предоставить всю необходимую поддержку.

Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в своем Твиттер, россия должна получить жесткий и принципиальный ответ. По его словам, НАТО стоит провести саммит при участии Украины и обсудить совместные дальнейшие действия, которые заставят россию отказаться от своего курса на эскалацию.

Кроме того, он призвал предоставить Украине современные самолеты, вроде F-15 и F-16, а также системы ПВО, которые будут способны перехватить любую российскую ракету.

"Сегодня защищать небо Украины – это защищать НАТО", — добавил он.

Напомним, в Польше после падения российских ракет стартовало экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Тем временем представители ряда западных стран объявили о солидарности с Польшей и выразили готовность защищать территорию НАТО.

В россии в свою очередь заявили, что произошедшее является "провокацией", а ракеты по целям на границе Польши и Украины не запускались.