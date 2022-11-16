Падение ракеты в Польше: Зеленский поговорил с Дудой, а польский МИД зовет российского посла "на ковер"

В Польше недвусмысленно указали, что ракета была российского производства

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой относительно падения ракет в населенном пункте Пшеводов, что неподалеку от границы Украины.

Как сообщил глава государства в своем Твиттер, он выразил сочувствие из-за гибели двух граждан Польши от российского ракетного террора, а также обменялся с ним всей имеющейся информацией по этому поводу.

"Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от россии – террориста", — добавил он.

Вместе с тем Министерство иностранных дел Польши обнародовало сообщение, о том, что посол россии был вызван на разговор из-за инцидента. При этом в ведомстве отчетливо подчеркнули, что ракета была российского производства.

"В 15:40 в селе Пшеводов Хрубешувского повята Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Республики Польша. В связи с этим событием министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла российской федерации в МИД и потребовал немедленных подробных объяснений", — говорится в сообщении.

Напомним, представители ряда западных стран объявили о солидарности с Польшей и выразили готовность защищать территорию НАТО.

В россии в свою очередь заявили, что произошедшее является "провокацией", а ракеты по целям на границе Польши и Украины не запускались.

После происшествия в Польше прошло заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны, по итогу которого было принято решение привести в состояние повышенной боевой готовности некоторые воинские части, а также запросить консультации с союзниками по НАТО в рамках стать 4.