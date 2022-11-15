Вибух ракети у Польщі: Україна хоче проведення саміту НАТО і не лише

У МЗС закликали НАТО розробити спільну відповідь росії

Україна висловила свою повну підтримку Польщі, яка постраждала від російської ракети, і висловила готовність надати всю необхідну підтримку.

Як повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба у своєму Твіттері, росія має отримати жорстку і принципову відповідь. За його словами, НАТО варто провести саміт за участю України та обговорити спільні подальші дії, які змусять рф відмовитись від свого курсу на ескалацію.

Крім того, він закликав надати Україні сучасні літаки, на зразок F-15 та F-16, а також системи ППО, які будуть здатні перехопити будь-яку російську ракету.

"Сьогодні захищати небо України – це захищати НАТО", — додав він.

Нагадаємо, у Польщі після падіння російських ракет стартувало екстрене засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Тим часом представники низки західних країн оголосили про солідарність із Польщею та висловили готовність захищати територію НАТО.

У росії своєю чергою заявили, що подія є "провокацією", а ракети за цілями на кордоні Польщі та України не запускалися.