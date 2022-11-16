Падіння ракети в Польщі: Зеленський поговорив з Дудою, а польське МЗС кличе російського посла "на килим"

У Польщі недвозначно вказали, що ракета була російського виробництва.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з польським колегою Анджеєм Дудою щодо падіння ракет у населеному пункті Пшеводів, що неподалік кордону України.

Як повідомив глава держави у своєму Твіттері, він висловив співчуття через загибель двох громадян Польщі від російського ракетного терору, а також обмінявся з ним всією інформацією з цього приводу.

"Польща, вся Європа та світ мають бути повністю захищені від росії – терориста", — додав він.

Водночас Міністерство закордонних справ Польщі оприлюднило повідомлення про те, що посла росії було викликано на розмову через інцидент. При цьому у відомстві чітко наголосили, що ракета була російського виробництва.

"О 15:40 у селі Пшеводів Хрубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє громадян Республіки Польща. У зв’язку з цією подією міністр закордонних справ Збігнєв Рау викликав посла російської федерації в МЗС і зажадав негайних докладних пояснень", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, представники низки західних країн оголосили про солідарність із Польщею та висловили готовність захищати територію НАТО.

У росії своєю чергою заявили, що подія є "провокацією", а ракети за цілями на кордоні Польщі та України не запускалися.

Після події в Польщі відбулося засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони, в результаті якого було прийнято рішення привести в стан підвищеної бойової готовності деякі військові частини, а також попросити консультації з союзниками по НАТО в рамках статті 4.