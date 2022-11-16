Детали атаки на Польшу, рост угрозы с моря и новые санкции: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые вы могли пропустить

Ночь на среду, 16 ноября, снова не обошлась без воздушных тревог и сообщений об обстрелах, однако украинцы, как и весь мир, все еще отходят от массированного удара 15 ноября.

"Телеграф" собрал главные новости ночи и утра, которые могли пройти мимо вас.

Удар по Польше

Во время массированной ракетной атаки на Украину одна ракета упала на территории Польши, предварительно погибли два человека и выбило стекла в школе.

Пока информируется, что ракета скорее всего была российского производства, однако пока нельзя однозначно говорить, кто и откуда ее запустил, судя по траектории, вряд ли она прилетела прямо из россии, также ситуацию усложняет то, что часть боеприпасов Украины идентична российским.

В канцелярии президента Польши Анджея Дуды говорят, что НАТО готово: "Североатлантический альянс находится в режиме готовности. Мы повысили уровень готовности Вооруженных сил Польши, в том числе противовоздушной обороны".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что россия умышленно ударила по стране НАТО: "Удары по территории Польши – не случайность, а сознательно спланированный "привет" от россии, замаскированный под "ошибку".

Также есть информация, что самолет НАТО, пролетавший над воздушным пространством Польши во вторник, отследил упавшую на территории страны ракету — информацию об этом передали НАТО и Польше, однако какая именно это была информация пока не разглашается.

Готовимся к "блэкаутам"

Российская атака 15 ноября получилась очень разрушительной, поэтому жителей всех областей призывают экономить электричество, и готовиться к долгим отключениям света.

"Набирайте запасы воды, заряжайте аккумуляторы и мобильные телефоны. Это даст нам время делать свою работу: задействовать резервные схемы заживления, держать баланс в энергосети", — говорят в "Укрэнерго".

В Киевской ОВА также дали советы, что делать:

россия усилилась в море

Несколько дней до этого российские ракетоносители в основном были на местах дислокации, однако к утру 16 ноября в море вывели четыре носителя ракет, — у них 20 "Калибров" на вооружении, сообщает оперативное командование "Юг".

Новые санкции США

Министерство финансов США ввело санкции против компаний-производителей и поставщиков дронов-камикадзе из Ирана в россию. Под американские ограничения попали также преступники из ППК "Вагнер", причастные к покупке и применению дронов против Украины, отмечает посол Украины в Штатах Оксана Маркарова.

Трамп может возвратиться?

Бывший президент Дональд Трамп официально начал предвыборную кампанию на пост президента в 2024 году, подав во вторник вечером документы в Федеральную избирательную комиссию, а затем обратился к своим сторонникам в Мар-а-Лаго во Флориде.

Это произошло через неделю после того, как республиканцы проиграли ключевые промежуточные гонки.

Оперативно о войне в Украине также можете читать в материале по этой ссылке — Война — день 266: ракетный террор россии затронул Польщу, как ответит Варшава и НАТО?