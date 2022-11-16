Война — день 266: ракетный террор рф добрался до Польши, чем ответят Варшава и НАТО?

Оперативно о главном 16 ноября

Вот уже 266 дней украинские силы обороны ведут войну за независимость против российских захватчиков. На Донбассе оккупанты активизировались на Бахмутском направлении, в то же время ВСУ ведут контратакующие действия и на востоке, и на юге страны. На политическом фронте президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление на саммите G20 в Индонезии. В этот же день россия устроила массированный ракетный обстрел территории Украины, а главными целями захватчиков были объекты критической инфраструктуры. Кроме того, россияне атаковали территорию Польши, которая является членом НАТО. кремль при этом отрицает свою причастность к инциденту в Пшеводуве.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 16 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с польским коллегой Анджеем Дудой и выразил ему соболезнование в связи с гибелью двух граждан Польши вследствие падения российской ракеты в пограничном селе Пшеводов

Информация за 13 ноября доступна в материале: "Война — день 263: ВСУ продолжают зачистку правого берега Днепра и готовятся к новому наступлению".

С данными за 14 ноября можно ознакомиться в материале: "Война — день 264: бои идут на всех направлениях, а Зеленский приехал в Херсон".

Напомним, о событиях 15 ноября читайте в сводке: "Война — день 265: ВСУ продолжают давить на оккупантов, а россии "светят" выплаты репараций".