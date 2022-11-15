Война — день 265: ВСУ продолжают давить на оккупантов, а россии "светят" выплаты репараций

Оперативно о главном 15 ноября

Полномасштабное вторжение россии в Украину идет уже 265 дней. Генассамблея ООН приняла важную для Украины резолюцию о "репарация" со стороны рф. В освобожденный Херсон постепенно возвращается жизнь и начинают налаживаться коммуникации. Тем временем Вооруженные силы Украины успешно форсировали Днепр на юге страны и уже деоккупировали город Олешки.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 15 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 "Укрэнерго" планирует на вторник, 15 ноября, применять почасовые отключения электроэнергии в Киеве и еще 8 областях на протяжении почти всех суток: с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

В других областях Украины отключения не планируются

Напомним, о событиях 12 ноября читайте в сводке: "Война — день 262: ВСУ уже зашли в Херсон, но бои на правом берегу Днепра продолжаются".

Информация за 13 ноября доступна в материале: "Война — день 263: ВСУ продолжают зачистку правого берега Днепра и готовятся к новому наступлению".

С данными за 14 ноября можно ознакомиться в материале: "Война — день 264: бои идут на всех направлениях, а Зеленский приехал в Херсон".