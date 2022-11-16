В россии беспилотник ударил по нефтебазе в глубоком тылу: там уже приплели Украину (обновлено, фото и карта)

Это впервые в рф заявляют об атаке так далеко вглубь страны

Утром в среду, 16 ноября, в Орловской области россии заявили об атаке беспилотника по нефтебазе, — уже говорят о причастности к инциденту Украины, хотя этот регион не граничит с Украиной, и от границы до места ЧП около 200 километров.

"Телеграф" собрал все, что известно об инциденте.

Заметим, что об атаке заявил первым губернатор Орловской области Андрей Клычков, — по его словам, ударили по нефтебазе в селе Стальной Конь. Жертв среди людей нет.

Инцидент якобы произошел около 4 утра (3 утра по киевскому времени).

Как можно видеть на карте, от Стального Коня под Орлом до границы Сумской области Украины — около 200 км (по воздуху может чуть меньше).

Стальной Конь в Орловской области на карте россии

Известный в россии канал Mash пишет, что в Стальном Коне находится терминал нефтепровода "Дружба", и это первый раз с 24 февраля, когда беспилотник бы залетел так далеко.

Также там упоминают и причастность Украины.

"Предположительно, украинский БПЛА сбросил взрывчатку на нефтяной терминал станции "Стальной Конь". Мимо — возгорания не произошло, повреждения минимальны, жертв нет", — говорится в сообщении.

В росСМИ появились первые фото с места событий — видно, что поврежден один из резервуаров.

Нефтебаза в Стальном Коне Орловской области после атаки беспилотника

Как сообщал "Телеграф", ранее российские солдаты серьезно страдали от "бавовны" на границе с Украиной.