В общей сложности пострадало семеро военных рф

В Курской области (россия) на границе с Украиной, известной своими регулярными "хлопками ", на мине подорвался сапер, проводивший обследование пограничной территории. Кроме него, в результате взрыва были ранены еще двое солдат.

Как в понедельник, 14 ноября, пишут российские телеграмм-каналы, снаряд сдетонировал примерно в 8 утра. Согласно сведениям пропагандистов, саперы занимались разминированием территории после того, как туда прилетели снаряды Вооруженных украинских сил. Местные отмечают, что ранним утром слышали ряд взрывов, после чего звучали сирены "скорых".

Кроме того, пророссийские сети сообщают, что четверо российских солдат-мотострелков были ранены в результате обстрела Белгородской области России со стороны Украины. Все получили травмы разной степени тяжести, поэтому были доставлены где медицинского учреждения, где за ними сейчас присматривают врачи.

Также отмечается, что к утру понедельника ВСУ якобы выпустили по российскому региону более 40 боеприпасов. Что касается украинской стороны, то они пока информацию об обстреле приграничных областей россии не комментируют.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в одном из населенных пунктов Белгородской области — городе Шебекино, вспыхнул масштабный пожар на территории лакокрасочного завода.