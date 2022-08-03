"В россии десантники закончились": в Курске оконфузились с поздравлением ко дню ВДВ

Популярный курский телеграм-канал оригинально поздравил российских десантников с днем ВДВ

В россии 2 августа является очередным сакральным днем, когда в городских фонтанах материализуются пьяные люди, позиционирующие себя, как военнослужащие воздушно-десантных войск (ВДВ). Несмотря на то, что их численность значительно поубавилась благодаря стараниям ВСУ, традиция поздравлять с днем ВДВ никуда не делась, равно, как и традиция делать эти поздравления со всей возможной халатностью.

Как сообщил телеграм-канал СтратКом ВСУ, в одном из каналов Курска разместили патриотическое поздравление с 2 августа, однако его автор слегка напутал с изображением и прикрепил фото украинских десантников.

"На плакате видны наши ребята еще в форме старого образца "дубок", а на кокарде и пряжке портупеи выбиты трезубцы. Возможно, это действительно ход Курска для скорейшей интеграции в Украину", — отметили в СтратКоме.

Когда "подстава" была обнаружена, в комментариях к записи полились потоки оскорблений в сторону автора поста, после чего картинка была сначала изменена, а позже пост и вовсе был удален.

Некоторые из пользователей сети даже предположили, что ошибка была допущена специально, чтобы "когда Курск станет украинским не было проблем". На этот случай стоило бы напомнить, что в Украине день десантно-штурмовых войск отмечается 21 ноября.

К слову, подобные конфузы у россиян случаются регулярно, накануне там своих моряков поздравили плакатом с изображением американского авианосца "Джордж Буш" и того самого крейсера "Москва", который в настоящее время находится на дне Черного моря.