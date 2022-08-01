Свое ни на что не годится: в рф моряков поздравили открыткой с фото авианосца "Джордж Буш"

На еще одной открытке был изображен потопленный украинцами крейсер "москва"

Похоже, удар украинского беспилотника по штаб-квартире рашистского морского флота привел к неожиданному результату: под впечатлением от мощи украинских ВМС начали сдавать нервы у многих пропагандистов – даже проживающих за тысячи километров от моря.

Так, в далеком "северном" городе Тюмень в день ВМФ РФ 31 июля появился поздравительный плакат с изображением военного корабля и российской символики. Но хитрые местные СМИ заметили, что на агитке изображен американский авианосец "Джордж Буш".

"русский" авианосец "Джордж Буш"

Увидев реакцию в социальных сетях, администрация города поспешила заверить, что это оригинальное поздравление — не ее рук дело. Хотя, с учетом того, что в данном регионе проживает большое количество выходцев из Украины и их потомков, то вполне можно допустить, что постарались именно они.

Еще один казус произошел в Башкирии: там российских моряков поздравили фото, на котором изображен подбитый украинскими "Нептунами" крейсер "москва". Вероятно, таким образом башкиры хотели показать свое нежелание служить на русском флоте (ведь воевать на лошадках все-таки надежнее). Впрочем, это только одна из версий, и, возможно, дело в украинских партизанах, которые из Херсона уже заправляют всем на россии.

крейсер "масква" неожиданно "всплыл" - на поздравлении моряков рф

Напомним, что недавно путинские пропагандисты опозорились с видео о "счастливой стране".