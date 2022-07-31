Праздника ко дню ВМФ рф не будет: в Севастополе заявили об атаке украинского беспилотника

Ответственность за происходящее россияне традиционно попытались перевести на ВСУ

Россияне в оккупированном Крыму полностью остались без празднования Дня военно-морского флота россии. Не успело улечься у них недовольство по поводу отмены парада кораблей, как аккурат в день проведения мероприятий, 31 июля, появилась информация об атаке на штаб Черноморского флота рф.

Информацию об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на российский "ТАСС". Судя по всему, в здании, где базировалось командование моряков на территории Севастополя, прозвучал мощный взрыв.

Ожидаемо, что ответственность за происходящее россияне сразу же попытались повесить на украинскую сторону. По крайней мере, этим занимается местный непризнанный "губернатор" Севастополя михаил развожаев. По его словам, ВСУ атаковали российский штаб, скорее всего, использовав беспилотник.

Что произошло на самом деле, доподлинно неизвестно. Однако есть данные о минимум пяти раненых. В каком они состоянии, не сообщается.

В связи с этим российские захватчики решили отменить любые праздничные мероприятии на территории Севастополя. Более того — жителей города просят оставаться дома, не выходить на улицу без особой надобности.

Разумеется, эта тема уже вызвала резонанс среди пользователей сети, которые вовсю придумывают шутки и подколы в адрес военно-морского флота россии.

Стоит отметить, что утром 31 июля у восточных берегов Крыма наблюдались маневры сразу 14 кораблей российского флота. Они продвигались по направлению к Анапе — вероятно, чтобы не получить "презент" от украинского "Нептуна" в честь праздника.