россия усилила давление на Донбассе: актуальные карты боев в Украине

Враг усиливает обстрелы на востоке

Россияне усилили свою риторику про захват Донецкой области вместе с активизацией боев. Останавливать бои в холодный сезон они не планируют, наоборот, впервые за несколько недель на официальном уровне заявили про захват двух населенных пунктов в Донецкой области — Майорска и Павловки.

Как отмечается в отчете Института изучения войны, это территории возле Бахмута и к юго-западу от Донецка. Оккупанты также пытаются восстановить позиции на северо-востоке Харьковской области.

Контрнаступательные действия ВСУ продолжаются как на востоке, так и на юге Украины. Есть данные о боя по линии Кременная — Сватово и под Белогоровкой.

Карта военных действий Украина

Восток Украины

На линии Сватово-Кременная продолжается контрнаступление. После особождения Макеевки, столкновения продолжаются в районе Новоселовского, Владимировки, Стельмаховки на северо-запад от Сватово в сторону крупной трассы. В районе Кременной удалось остановить наступление россиян в районе Торского. Продолжаются удары по российской логистике. Северо-западнее Лисичанска идут бои в районе Белогоровки. Накануне враг атаковал в районе Терновой. Эксперты считают, что это была безуспешная попытка восстановить позиции.

Карта контрнаступления Украины на северо-востоке

Донецкая область

С 13 ноября враг активизировал наступательные действия в районе Бахмута. Они заявляют про захват Майорска, но в ВСУ это опровергают. На этой точке фронта значительно усилились обстрелы, бои идут в районе Соледара. Также враг атакует сильнее в районе Авдеевки. Красногоровка, Водяне, Первомайское под ударом, как и юго-запад от областного центра — Марьинка и Новомихайловка. Есть подтвержденные геолокацией данные, что россияне продвинулись к окраинам Опытного в Донецкой области. Также враг отчитывался про успехи к юго-западу от Донецка, якобы он захвати Павловку.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Россияне продолжают оборону на левом берегу Херсонской области. Они создали оборонительные рубежи в районе Горностаевки, Любимовки, Петропавловки, Лукьяновке — все в радиусах 30 км от Берислава. Украинские военные не сообщают о дальнейшем продвижении, но есть данные про нарушение логистики оккупантов — нанесен удар по дислокации вражеских подразделений, местах скопления техники и вооружения, складу с боеприпасами в Олешках.

Карта контрнаступления в Херсонской области

Напомним, именно в Олешках, по некоторым данным, продолжилась деоккупация юга Украины. Отметим, что Олешки находятся на левом, восточном берегу Днепра. Ранее "Телеграф" сообщал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что сражаться украинцы будут до полного освобождения страны. Условие для переговоров одно — россия должна уйти с захваченных территорий.