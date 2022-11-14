Паузы зимой не будет: военные эксперты спрогнозировали новое наступление россиян в Украине

Враг активизируется в ближайшие недели

Украинские военные продолжают активно зачищать территории правого берега Херсонской области и продвигаются на Луганщине. Но даже с успехами последних недель продвижения на данном этапе недостаточно, чтобы быть в безопасности от нового наступления россии.

Как отмечают исследователи Института изучения войны (ISW), настаивать на прекращении огня и переговорах не время. Украине нужно воспользоваться импульсом контрнаступления. Согласно оценкам аналитиков, россияне не создают условий для прекращения боев осенью и зимой. Наоборот — они начинают наступление в Донецкой области.

Эксперты считают, что российский диктатор владимир путин повысил командующего вторжением рф сергея суровикина и позволил отступить ему с западной части Херсонской области при условии захвата Донецкой области. Предполагается, что для этого используют силы отведенные из Херсона, а также свежемобилизованных россиян. Именно это может быть вероятным объяснением повышенной активности оккупантов сначала под Бахмутом, а с конца октября и возле Угледара. В ином варианте они бессмысленны.

Враг будет активизироваться в Донецкой области в ближайшие недели, считают аналитики. Украинские военные будут в тяжелом положении и эту часть фронта нужно будет усилить. Но эксперты считают, что оккупантам не удастся добиться значительных успехов в оперативном отношении. Есть вероятность того, что они смогут захватить Бахмут, но заплатят за это высокую цену.

В Донецкой области кроме плохо подготовленных мобилизованных действуют обычные части армии рф, наемники ЧВК, российские добровольцы, ополчение псевдореспублик и чеченские отряды. Считается, что плюсом у этого военного поппури может быть количество силы, но слаженной ударной группировки из них не выйдет. В Институте считают, что суровикину не удастся превратить из в силу "способную вести крупномасштабную наступательную механизированную маневренную войну".

Украинские военные могут воспользоваться боевой мощью для наступления как в Луганской области, так и в другом месте. Преследовать россиян через Днепр сложно с точки зрения логистики. Украинским военным удается продвигаться в Луганской области и Силы обороны могут добиться еще большего успеха при подкреплении войсками из западной Херсонщины.

Прекращение или длительное замедление боевых действий в ближайшие несколько месяцев маловероятно. Боевые действия, скорее всего, будут усиливаться, а не ослабевать по мере снижения температуры, говорится в отчете. Прекращение огня или пауза в боя, считают эксперты, будет в пользу россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мелитополе заметили снятые российские флаги — провели параллели с Херсоном. В отношении дальнейшего освобождения левобережной части Херсонской области и далее, то форсирования Днепра ждать не стоит. Украинское командование будет искать вариант с минимальным количеством потерь.