Освобождение Херсона начиналось так же: в Мелитополе заметили добрый знак (фото)

За считанные дни до захода ВСУ в Херсон там случилось то же самое

На утро воскресенья, 13 ноября, в оккупированном Мелитополе пропал флаг россии, вывешенный оккупантами в самом центре города, — украинцы увидели в этом добрый знак и провели параллели с недавним возвращением Херсона.

Фотодоказательства исчезновения триколора опубликовали на местном канале "РИА Мелитополь".

Как известно, до оккупации флагшток у Арки освободителей на Центральной площади Мелитополя украшал государственный флаг Украины, однако позже захватчики повесили на него тряпочку российской федерации.

Вот как выглядел флаг россии на Центральной площади Мелитополя

Однако 13 ноября стало известно, что с флагштока сняли флаг, — оккупанты заявляют, будто бы это сделали в рамках плановых работ по его обслуживанию.

Флагшток сейчас стоит вообще без флагов

"Но мы помним, как все начиналось в Херсоне", — заметили в "РИА Мелитополь".

Как известно, 3 ноября исчез флаг россии со здания администрации в Херсоне, — потом начали исчезать российские триколоры по всему городу, а уже 11 числа его вернули под контроль Украины.

Администрация Херсона после снятия флага россии 3 ноября

Как сообщал "Телеграф", ранее генерал США Бен Ходжес рассказал, когда украинцам ждать возвращения Мелитополя и Мариуполя.