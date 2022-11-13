Освобождение Херсона начиналось так же: в Мелитополе заметили добрый знак (фото)
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За считанные дни до захода ВСУ в Херсон там случилось то же самое
На утро воскресенья, 13 ноября, в оккупированном Мелитополе пропал флаг россии, вывешенный оккупантами в самом центре города, — украинцы увидели в этом добрый знак и провели параллели с недавним возвращением Херсона.
Фотодоказательства исчезновения триколора опубликовали на местном канале "РИА Мелитополь".
Как известно, до оккупации флагшток у Арки освободителей на Центральной площади Мелитополя украшал государственный флаг Украины, однако позже захватчики повесили на него тряпочку российской федерации.
Однако 13 ноября стало известно, что с флагштока сняли флаг, — оккупанты заявляют, будто бы это сделали в рамках плановых работ по его обслуживанию.
"Но мы помним, как все начиналось в Херсоне", — заметили в "РИА Мелитополь".
Как известно, 3 ноября исчез флаг россии со здания администрации в Херсоне, — потом начали исчезать российские триколоры по всему городу, а уже 11 числа его вернули под контроль Украины.
Как сообщал "Телеграф", ранее генерал США Бен Ходжес рассказал, когда украинцам ждать возвращения Мелитополя и Мариуполя.