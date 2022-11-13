Уже на очереди: генерал США назвал два важных города, которые ВСУ могут освободить к январю

Важную роль в дальнейшей деоккупации территорий могут отыграть американские HIMARS

Освобождение Херсона стало большим прорывом для ВСУ в контрнаступлении на южном направлении фронта. Это не только стало пощечиной путинскому режиму, но и позволит более эффективно планировать дальнейшее продвижение, в том числе и на территорию Крыма. По мнению американского генерала Бена Ходжеса, презентованные США HIMARS позволят уничтожать российские базы, появившиеся в регионе за последние годы. К тому же, уверен он, ВСУ не планируют останавливать свое контрнаступление, несмотря на приближение зимних холодов.

Об этом военный эксперт рассказал в личном Twitter-аккаунте, передает "Телеграф". Среди прочих планов украинской армии на обозримое будущее Ходжес также озвучил освобождение двух стратегически важных городов — Мелитополя Запорожской области и Мариуполя на Донеччине.

По предварительным оценкам генерала, деоккупацией этих населенных пунктов вовсю займется "левое крыло" украинского контрнаступления, ранее имевшее успехи в Харьковской области. Благодаря усилению украинской обороны после продвижения на правобережную Херсонщину усилится наша поддержка из воздуха. Это позволяет Ходжесу озвучивать весьма обнадеживающие сроки для деоккупации Мариуполя и Мелитополя — уже до января 2023 года.

Мелитополь и Мариуполь на карте

"Дальше начинается решающий этап кампании, — отмечает военнослужащий. — Освобождение Крыма".

Для большей наглядности Бен Ходжес также опубликовал карту дальности, на которую из Херсона могут стрелять HIMARS. Он уверен: это может быстро разрушить оборону российской армии на Крымском полуострове.

"Ни в коем случае украинцы не остановятся на зиму. Это не 18-й век. Они будут продолжать давить на российские войска, не дадут им времени решить свои проблемы или укрепить оборону", — резюмировал генерал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как после Херсона оценивает дальнейшие планы ВСУ военный эксперт Владислав Селезнев. Он также рассказал, каким видит окончание полномасштабной войны с российской федерацией.

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