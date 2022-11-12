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Трещина в режиме путина: чем сдача Херсона обернется для россии

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Херсонцы искренне ждали, когда же из их города уберется "русский мир" Новость обновлена 12 ноября 2022, 11:20
Херсонцы искренне ждали, когда же из их города уберется "русский мир". Фото Игорь Цуркан/Facebook

путин сейчас пытается оправдаться за потерю Херсона, перекладывая вину на других людей

Молниеносное возвращение Херсона под сине-желтый флаг стало огромной неожиданностью даже для многих украинцев. Россияне же и вовсе шокированы, ведь Кремль несколько месяцев вливал им в уши пропаганду, что "россия там навсегда". Позорный побег российской армии на левый берег пустил большую трещину в режиме правления диктатора владимира путина, поэтому тот переходит сейчас в "режим обороны".

По мнению российского оппозиционера Игоря Яковенко, сейчас в рф объявлена негласный, но весьма жесткий запрет на критику президента. Как рассказал политик в интервью OBOZREVATEL, большинство медийных лиц, позволивших себе высказаться против путина, попали в так называемый "черный список" и еще нескоро появятся на телевизионных экранах вновь. И это — лишь первый шаг.

"Второе последствие — это абсолютно невероятное заявление путина, который сказал на совещании с премьер-министром, что "нам нужно восстанавливать масштабное взаимодействие с нашими украинскими партнерами, — говорит Яковенко. — То есть когда ты кого-то убиваешь, значит, это твой партнер. Когда ты кого-то насилуешь, это партнер. Грабишь — это еще один партнер".

По мнению оппозиционера, путин фактически находится в каком-то своем измерении, ведь подобное поведение можно сравнить лишь с вымышленной ситуацией, в который би Адольф Гитлер в 1945 году обратился к СССР с желанием прекратить споры и распри.

В целом последствия побега россиян из Херсона обернутся для кремлевского режима настоящей катастрофой. Однако это не произойдет в самое ближайшее время.

"Прямо сейчас путинский режим не падет, но это серьезная трещина, которая появилась в основе этого "победобесия". Месяц назад с помпезностью "присоединили" [Херсон], а сейчас с помпезностью и отдали", — резюмирует политик.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас оккупанты и коллаборанты пытаются удержать хлипкое равновесие на левом берегу Днепра. Среди прочего они уже объявили "новую столицу" Херсонской области.

Также мы писали, сколько российских солдат может еще находиться на правобережье Херсонщины.

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#Украина #Россия #Херсон #Владимир Путин