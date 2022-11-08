Генерал США объяснил суть большого наступления ВСУ: результат неизбежен

Украинские военнослужащие мастерски ведут бои на самых тяжелых направлениях, имея одну конкретную цель

Украинское контрнаступление, успешно начавшееся в Харьковской области, продолжается и на других участках фронта. Результативность многих военных операций, уверен американский генерал Бен Ходжес, вскоре будет видна более четко. Пока же украинцы, по его мнению, борются за то, чтобы уничтожить всех российских оккупантов на оккупированных территориях Правобережья Днепра.

Свой прогноз насчет дальнейшего наступления ВСУ эксперт озвучил в интервью "Радио Свобода", передает "Телеграф". Ходжес считает, что дальнейший исход боев, в том числе на востоке Украины, является неминуемым, ведь Украине удалось "достичь необратимого импульса".

Об этом, по его словам, свидетельствуют тяжелые бои под Бахмутом, а также отдельные моменты позорного отступления россиян на Херсонщине. Это все ведет к полноценному освобождению правого берега Днепра и дальнейшего продвижения наших военных. Украинское контрнаступление, начавшееся на Харьковщине осенью, генерал предлагает расценивать как одну большую операцию.

"Поэтому левое крыло контрнаступления — это операция, опустившаяся с Харькова, которая сейчас находится возле Донецка и движется на Мариуполь, — отмечает Бен Ходжес. — Второе Крыло — в Херсоне. Значит, это правое крыло. Так что оба эти крыла сходятся к Крыму".

Военнослужащий уверен, что когда украинская армия окажется еще ближе к полуострову, нашим защитникам станет проще. Среди прочего это касается использования высокоточного вооружения дальней стрельбы (в том числе HIMARS) по военным объектам россии на полуострове.

"Как только они начнут использовать высокоточное оружие по российским авиабазам и пунктам хранения или материально-технического обеспечения и военно-морских объектах в Крыма, то я думаю, что Крым станет непригодным для обороны россиян", — объясняет он.

Ходжес убежден, что деоккупация Крымского полуострова станет возможной уже до лета 2023 года.

О том, что ВСУ способны вернуть Крым военным путем, говорил и эксперт Олег Жданов. Он назвал три условия, которые будут этому способствовать.

Между тем в Офисе президента уже размышляют над тем, что будут делать в Крыму с российскими гражданами, переехавшими на эту территорию после оккупации.