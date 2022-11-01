ВСУ под силу вернуть Крым: военный эксперт назвал три условия

Полноценное уничтожение Керченского моста сыграет одну из важнейших ролей в деоккупации полуострова

Украинские военнослужащие, скорее всего, будут освобождать Крым с помощью силового сценария, а не политических переговоров. Взаимодействие с местными жителями весьма важно, однако больше всего на происходящее на полуострове повлияют три других фактора. По мнению военного эксперта Олега Жданова, одним из самых главных из них является получение еще большего количества западного вооружения.

Об этом и не только специалист рассказал в интервью OBOZREVATEL, передает "Телеграф". Жданов подчеркнул: возможности украинского войска с каждым днем лишь возрастают. Это только подтверждает, что мы способны освободить свою территорию, в том числе Крым, на поле боя, а не с помощью переговоров.

Всего же военный эксперт озвучил три главных условия, которые будут влиять на деоккупацию Крымского полуострова:

поставки западного оружия;

полное уничтожение Керченского (Крымского) моста;

освобождение Херсонщины.

"Сегодня в связи с повреждениями на Крымском мосту, которые устроили добрые люди (не знаем, какие), у врага затруднено движение военных эшелонов и перебрасывание техники, — поясняет Жданов. — Личный состав они перебрасывают, а технику и боеприпасы не могут".

Это, по его словам, весьма заметно по общей боеспособности противника на юге. Однако ВСУ все равно должны дойти до Крыма по суше, удерживая свои позиции и отбрасывая противника как можно дальше раз за разом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о "бавовне" в Севастополе, в результате которой мог быть поврежден новый флагман Черноморского флота рф "Адмирал Макаров". Следует подчеркнуть, что место дислокации кораблей считалось россиянами одним из наиболее защищенных в Крыму.