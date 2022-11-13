ВСУ продвигаются не только на юге: в Луганской ОВА сообщили хорошую новость

Украинские защитники освободили важное село на Луганщине

ВСУ продолжают освобождать украинскую землю от российских оккупантов и хорошие новости поступают не только с южной части нашей страны, где за неделю удалось вернуть под контроль 179 населенных пунктов, но и на востоке.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОВА, украинским защитникам удалось выбить оккупантов из села Макеевка, что в Краснореченской громаде Сватовского района.

Сообщается, что сейчас военнослужащие ВСУ полностью контролируют населенный пункт. Кроме того, в Луганской ОВА поделились коротким видео, подтверждающим информацию.

Вместе с тем в Генштабе сообщили, что на левом берегу Днепра в Херсонской области значительно уменьшилось количество российских войск. В частности речь идет о Каховке, Новой Каховке и Таврийске.

Отмечается, что в указанных населенных пунктах остается минимальное количество оккупационных солдат, а по улицам двигаются патрули.

Там также добавили, что наращивание группировки россиян фиксируется у Мелитополя (Запорожская область), а по периметру города сооружаются защитные сооружения и фортификации.

Впрочем, накануне местные жители сообщили, что с центральной площади города, а также из гостиницы неподалеку исчезли российские флаги, что было воспринято, как хороший знак, поскольку таким же загадочным образом они исчезли и из Херсона незадолго до освобождения.