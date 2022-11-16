Рада переименовала родину Залужного: какое название дали городу

Верховная Рада проголосовала за переименование Новоград-Волынского

С началом полномасштабного российского вторжения в Украине актуализировался вопрос отказа от символов советского и имперского прошлого. Так, например, в Киеве были "дерусифицированы" несколько станций метро.

15 ноября депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за переименование Новоград-Волынского района и его административного центра. Об этом сообщил нардеп Дмитрий Костюк. За принятие решения проголосовали 260 депутатов и лишь пять воздержались.

"Верховная Рада Украины приняла историческое решение!", — добавил Костюк.

Отныне город Новгород-Волынский называется Звягель, соответственно район административного центра — Звягельский.

Новоград-Волынский на карте

Вернуть городу его историческое название захотели его жители. Свое мнение они высказали на общественных слушаниях, а затем соответствующий проект постановления был зарегистрирован нардепами.Звягелем город назывался с XV века, однако после того, как населённый пункт перешел под контроль российской империи, он был переименован в Новоград-Волынский.

Отметим, что Звягель является родиной главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и Леси Украинки.

Постановление ВР о переименовании Новгород-Волынского

Напомним, ранее мы писали о том, что еще более десяти улиц украинской столицы стали называться по-другому.

Также мы сообщали о том, что в Одессе скандальный памятник российской императрице Екатерине II оградили забором и возможно готовят его к демонтажу.