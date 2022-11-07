Новоград-Волынский может вернуть историческое название: предложение уже зарегистрировали в Раде

Местные жители хотят вернуть городу изначальное название

Город Новоград-Волынский (Житомирская область) может вернуть свое историческое название Звягель. По крайней мере подобное предложение уже было зарегистрировано в Верховной Раде.

Как говорится в постановлении №8179, подобное решение поддерживают большинство местных жителей, которые принимали участие в общественных слушаниях.

Постановление зарегистрировали нардепы Андрей Клочко (Слуга народа), Виталий Безгин (Слуга народа) и Игорь Гузь (беспартийный) после того, как получили соответствующий запрос от органов местного самоуправления.

Город носил название Звягель с XV века, однако после второго раздела Речи Посполитой в 1973 году перешел под контроль российской империи и тогда же был переименован в Новоград-Волынский.

Теперь же местные жители предлагают восстановить историческое название для города, а заодно и переименовать район в Звягельский.

В Комитете Верховной рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства идею уже поддержал.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения россии в Украину вопрос отказа от символов советского и имперского прошлого стал как никогда актуальным. К примеру, в мае киевляне определились с новыми названиями для станций метрополитена, а в Одессе общественность выступила за то, чтобы демонтировать памятник российской императрице Екатерине II.