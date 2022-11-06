Готовят к сносу? В Одессе скандальный памятник Екатерине обнесли забором (фото, видео)

О начале работ по сносу пока говорит лишь ограждение

В Одессе продолжается эпопея вокруг судьбы памятнику российской императрице Екатерине II, который уже успели обнести фанерным ограждением.

Как сообщает Думская, на ограждении присутствует табличка, на которой сообщается, что конструкция была установлена в рамках подготовки памятника к сносу.

Примечательно, что никаких дат или сроков начала работ по демонтажу там нет, а местным жителям принесли извинения за временные неудобства.

Впрочем, издание отмечает, что за подобным забором с табличкой памятник может простоять еще многие годы.

Как сообщалось ранее, вопрос целесообразности наличия в крупном украинском городе памятника российской императрице особо остро поднялся с началом полномасштабного вторжения. Городской глава Геннадий Труханов в одном из интервью заявлял, что не поддерживает демонтаж памятника, однако из-за давления общественности предлагал перенести его в другое место.

В начале ноября неизвестные особым образом украсили памятник, добавив к нему петлю и колпак палача, а постамент залили красной краской.

Тем временем на платформе "Социально активный гражданин" подвели итоги голосования о судьбе памятника и, как оказалось, большинство все же поддерживает решение о полном его демонтаже.