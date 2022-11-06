Готують до зносу? В Одесі скандальну пам’ятку Катерині обнесли парканом (фото, відео)

Про початок робіт зі знесення поки що говорить лише огорожа

В Одесі триває епопея навколо долі пам'ятника російській імператриці Катерині II, яку вже встигли обнести фанерною огорожею.

Як повідомляє Думська, на огорожі присутня табличка, на якій повідомляється, що конструкція була встановлена в рамках підготовки пам’ятника до зносу.

Примітно, що жодних дат чи термінів початку робіт з демонтажу там немає, а у місцевих жителів перепросили за тимчасові незручності.

Втім, видання зазначає, що за подібним парканом із табличкою пам’ятник може простояти ще багато років.

Як повідомлялося раніше, питання доцільності наявності у великому українському місті пам’ятника російській імператриці особливо гостро порушилося з початком повномасштабного вторгнення. Міський голова Геннадій Труханов в одному з інтерв’ю заявляв, що не підтримує демонтажу пам’ятника, проте через тиск громадськості пропонував перенести його в інше місце.

На початку листопада невідомі особливим чином прикрасили пам’ятник, додавши до нього петлю та ковпак ката, а постамент залили червоною фарбою.

Тим часом на платформі "Соціально активний громадянин" підбили підсумки голосування про долю пам’ятника і, як виявилося, більшість все ж таки підтримує рішення про повний його демонтаж.