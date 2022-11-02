А могли б знести: в Одесі оригінально "прикрасили" пам’ятник Катерині ІІ (фото та відео)

Багато одеситів борються за те, щоб на місці пам’ятника розбили гарний фонтан

В Одесі триває боротьба зі спадщиною імперсько-російського минулого — насамперед зі скандально відомим пам’ятником Катерині II. У ніч проти 2 листопада статую оригінально прикрасили невідомі активісти. Зараз на голові пам’ятника красується мішок червоного кольору, схожий на маску ката, а в руці вона тримає петлю для задушення.

Фотографіями та відео поділилися у місцевих Telegram-каналах, повідомляє "Телеграф". Також факт видозміни пам’ятника Катерині підтвердив і речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Крім "прикраси" самої бронзової імператриці, невідомі також постаралися все чітко позначити і на постаменті. Його залили червоною фарбою, яка має імітувати кров усіх невинних українців, котрі загинули через забаганки Катерини II.

Пам’ятник Катерині ІІ в Одесі 2 листопада

Зазначимо, що подібне рішення невідомих "художників" припало до смаку багатьом громадянам України. Одесити у своїй більшості також вітають таке "позначення" скандальної пам’ятки, адже місцева влада все ще не реагує на вимоги щодо її знесення. До речі, на місці Катерини II багато хто хотів би побачити ще один фонтан, яких, як стверджується, Одесі поки не вистачає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як оригінально прикрасили пам’ятник радянському солдатові у Чехії. Багато користувачів соцмереж прийшли в захват від "оновлення".

Також ми писали, як декомунізували одну з головних будівель у Харкові.