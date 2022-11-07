Новоград-Волинський може повернути історичну назву: пропозицію вже зареєстрували у Раді

Місцеві жителі хочуть повернути місту початкову назву

Місто Новоград-Волинський (Житомирська область) може повернути свою історичну назву Звягель. Принаймні така пропозиція вже була зареєстрована у Верховній Раді.

Як йдеться у постанові №8179, подібне рішення підтримують більшість місцевих мешканців, які брали участь у громадських слуханнях.

Постанову зареєстрували нардепи Андрій Клочко (Слуга народу), Віталій Безгін (Слуга народу) та Ігор Гузь (безпартійний) після отримання відповідного запиту від органів місцевого самоврядування.

Місто носило назву Звягель з XV століття, проте після другого розділу Речі Посполитої у 1973 році перейшло під контроль російської імперії і тоді було перейменовано на Новоград-Волинський.

Тепер місцеві жителі пропонують відновити історичну назву для міста, а заразом і перейменувати район на Звягільський.

У Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ідею вже підтримав.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення росії в Україну питання відмови від символів радянського та імперського минулого стало як ніколи актуальним. Приміром, у травні кияни визначилися з новими назвами для станцій метрополітену, а в Одесі громадськість виступила за демонтування пам’ятника російській імператриці Катерині II.